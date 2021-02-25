التعليم المصرية تعلق على تغيير مجموع الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن أن ما يتم تداوله من تغيير لمجموع الثانوية العامة غير صحيح.

وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزاراء المصري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد أكدت الوزارة أن المجموع كما هو 410، مشيرة إلى أن تعدد فرص الامتحان لا علاقة له بتغيير المجموع.

وأوضح البيان أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت أنباء بشأن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية.

وأكد أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، موضحةً أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة كما هي 410 درجة كالسنوات الماضية دون أي تغيير.

وشددت الوزارة، حسب البيان، على أن دخول الطالب أكثر من فرصة امتحانية خلال نفس العام لا علاقة له نهائياً بمجموع الدرجات، حيث يختار الطالب أفضل الدرجات في الفرص الامتحانية، على أن يتم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة بالامتحان، بحيث تتناسب في كل مادة مع جزئيات الاختبار.

ولفت البيان إلى أن أسئلة الامتحانات ستقيس وفق نظام التقييم الجديد نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة.

وأوضح أن بنك المعرفة يتيح للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على البنك والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه.

وناشد بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.