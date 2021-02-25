وكالة: انفجار سيارة مفخخة في الحسكة السورية ومقتل 3 مدنيين... صور

ونشرت الوكالة صورا للسيارة التي انفجرت بالقرب من سوق شعبي وسط مدينة رأس العين.

مراسل الوكالة نقل عن مصادره المحلية أن "عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع (فان) انفجرت اليوم على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".