الكشف عن سبب صوت انفجار شرقي القاهرة

كشفت السلطات الأمنية، في مصر، اليوم الخميس، السبب وراء سماع صوت انفجار في دائرة قسم شرطة السلام أول، شرقي القاهرة.

وتناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سماعهم صوت انفجار شديد في منطقة السلام، متسائلين عن السبب وراء هذا الصوت الذي سمع بشكل واضح.

وبحسب موقع "الوطن"، قال مصدر أمني إنه "أثناء ضغط الشركة المختصة الهواء في ماسورة غاز تحت التجربة بجوار إحدى محطات تموين السيارات بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة، حدث صوت مرتفع من ماسورة الغاز".

وأضاف المصدر: "هذا الصوت أدى إلى حدوث حفرة صغيرة، في سطح الطريق وشرخ بزجاج إحدى السيارات المتوقفة بالمنطقة، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات".

وأكد أنه "تم غلق المحطة احترازيا لحين الإصلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية".