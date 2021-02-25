أول قرار من الجالية اليهودية في الخليج بعد إجراء ولي العهد السعودي عملية جراحية... فيديو

اتخذت الجالية اليهودية في منطقة الخليج خطوة جديدة بعد إجراء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عملية جراحية.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت أن كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج، يعقوب يسرائيل، يصلي لأجل شفاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

كبير حاخامات الجالية اليهودية في دول الخليج يعقوب يسرائيل يصلي لأجل شفاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. يسعدنا ان نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية. pic.twitter.com/ftkYqzuAjo — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

يسعدنا أن نضم تمنياتنا لهذه الصلوات، داعين له تمام الصحة والعافية.

#عاجل

سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، ونشرت الوكالة مقطعا مصورا على "تويتر" لخروج ابن سلمان من المستشفى، وعلقت عليه:

سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.