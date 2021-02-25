تسجيل
15:38 GMT25 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الصحة اللبناني حمد حسن يلقي كلمة

    لبنان... وزير الصحة يشعل غضب المواطنين مجددا... فيديو

    © Sputnik . Abdul Kader Albay
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048106551_6:0:3647:2048_1200x675_80_0_0_a3dfa017fa531a6168f22437367fd5a8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102251048212031-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    بتعليقه على موجة الغضب التي أثارها تخطي نواب البرلمان لترتيب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بلاده، أشعل حمد حسن وزير الصحة اللبناني غضب المواطنين مجددا.

    وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء إن خطوة السماح للنواب بالحصول على جرعات من اللقاح جاءت بناء على "قرار سيادي" منه.

    وأوضح أنها تعبير عن الشكر للنواب على إقرار القانون الذي ساعد في توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.

    ووصف الوزير الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.

    ​وفي الوقت الذي لا يزال فيه العاملون في القطاع الطبي وكبار السن ينتظرون دورهم، حصل عدد من النواب على جرعات اللقاح في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى لتهديد بوقف تمويل بملايين الدولارات لحملة التطعيم.

    وتسببت تصريحات الوزير في زيادة غضب المواطنين، حيث أدى الفساد على مدى عقود إلى انهيار مالي.

    وسخر الصحفي سلمان العندري من تصريحات الوزير على حسابه بموقع "تويتر قائلا: "يلا (هيا) اشتغلوا 7 لأيام ورا بعض وتحصلوا على اللقاح تقديرا لجهودكم متل ما قال وزير الصحة.. أو ابعتولو (أرسلوا) عالمسنجر دغري بيبعتلكم لقاح.. يا عيب الشوم!!".

    ​وأضاف قائلا: "من يعطي اللقاح حسب أهوائه. من المسؤول عن هذا الفساد المقزز!!".

    وكتب المحامي نزار صاغية على تويتر يقول: "كلنا نترقب بفارغ الصبر زيارة الوزير حمد المراجع الروحية والتي وعد بها وبيده شنطة اللقاحات. إكرامها واجب لأنها تصلي من أجلنا منذ آلاف السنين وعلى البنك الدولي أن يتفهم واجباتنا برد الجميل لها".

    ​وأضاف قائلا: "سيد حمد ما تسميه قرارا سياديا هو بالواقع صرف نفوذ واستغلال للسلطة تصل عقوبتهما إلى ثلاث سنوات. بس هيك. وطبعا أنت لن تتذرع بالحصانة مثل الخليل وزعيتر لأنه يفترض إنك تؤمن بالثواب والعقاب".

    ويراقب البنك الدولي حملة التطعيم لضمان وصول الجرعات الأولى للعاملين في القطاع الطبي وكبار السن وحذر من المحاباة في توزيع اللقاح.

    انظر أيضا:

    بسبب مطالبات ناشط اجتماعي... فئة جديدة تنال لقاح كورونا في لبنان
    فضيحة واستقالات في لبنان بسبب لقاحات كورونا وتهديد دولي بوقف التمويل
    بسبب "المحسوبية"... البنك الدولي يهدد بوقف تمويل لقاح كورونا في لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    القط لاري يرتدي ربطة عنق بألوان علم بريطانيا يجلس على كرسي في مكتب 10 داونينغ ستريت، بمناسبة الاحتفالات قبيل الزفاف الملكي الأمير البريطاني ويليام وكيت ميدلتون، إنجلترا 28 أبريل 2011
    لن أرحل... القط لاري يحتفل بمرور 10 سنوات كرئيس صائدي الفئران للحكومة البريطانية
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أهم سمات قانون الشهر العقاري الذي يترقبه المصريون في 2021
    أهم سمات قانون الشهر العقاري الذي يترقبه المصريون في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك