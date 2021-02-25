لبنان... وزير الصحة يشعل غضب المواطنين مجددا... فيديو

بتعليقه على موجة الغضب التي أثارها تخطي نواب البرلمان لترتيب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بلاده، أشعل حمد حسن وزير الصحة اللبناني غضب المواطنين مجددا.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء إن خطوة السماح للنواب بالحصول على جرعات من اللقاح جاءت بناء على "قرار سيادي" منه.

وأوضح أنها تعبير عن الشكر للنواب على إقرار القانون الذي ساعد في توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.

ووصف الوزير الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.

"اتخذت قرارا سياديا بتلقيح النواب تقديرا لجهودهم بإقرار قانون الإستخدام الطارئ للقاح خلال 7 ايام.. ويلي بيشوفك بعين بدك تشوفو بعينتين"..

وزير الصحة حمد حسن 24 شباط 2021

pic.twitter.com/OQp2xFPN9C — Salman Andary (@salmanonline) February 24, 2021

​وفي الوقت الذي لا يزال فيه العاملون في القطاع الطبي وكبار السن ينتظرون دورهم، حصل عدد من النواب على جرعات اللقاح في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى لتهديد بوقف تمويل بملايين الدولارات لحملة التطعيم.

وتسببت تصريحات الوزير في زيادة غضب المواطنين، حيث أدى الفساد على مدى عقود إلى انهيار مالي.

وسخر الصحفي سلمان العندري من تصريحات الوزير على حسابه بموقع "تويتر قائلا: "يلا (هيا) اشتغلوا 7 لأيام ورا بعض وتحصلوا على اللقاح تقديرا لجهودكم متل ما قال وزير الصحة.. أو ابعتولو (أرسلوا) عالمسنجر دغري بيبعتلكم لقاح.. يا عيب الشوم!!".

يلا اشتغلوا ٧ ايام ورا بعض وبتحصلوا على اللقاح تقديرا لجهودكم متل ما قال وزير الصحة.. او ابعتولو عالمسنجر دغري بيبعتلكم لقاح.. يا عيب الشوم!! — Salman Andary (@salmanonline) February 24, 2021

​وأضاف قائلا: "من يعطي اللقاح حسب أهوائه. من المسؤول عن هذا الفساد المقزز!!".

وكتب المحامي نزار صاغية على تويتر يقول: "كلنا نترقب بفارغ الصبر زيارة الوزير حمد المراجع الروحية والتي وعد بها وبيده شنطة اللقاحات. إكرامها واجب لأنها تصلي من أجلنا منذ آلاف السنين وعلى البنك الدولي أن يتفهم واجباتنا برد الجميل لها".

كلنا نترقب بفارغ الصبر زيارة الوزير حمد المراجع الروحية والتي وعد بها وبيده شنطة اللقاحات. اكرامها واجب لأنها تصلي من أجلنا منذ آلاف السنين وعلى البنك الدولي أن يتفهم واجباتنا برد الجميل لها. — Nizar SAGHIEH (@nsaghieh) February 25, 2021

​وأضاف قائلا: "سيد حمد ما تسميه قرارا سياديا هو بالواقع صرف نفوذ واستغلال للسلطة تصل عقوبتهما إلى ثلاث سنوات. بس هيك. وطبعا أنت لن تتذرع بالحصانة مثل الخليل وزعيتر لأنه يفترض إنك تؤمن بالثواب والعقاب".

ويراقب البنك الدولي حملة التطعيم لضمان وصول الجرعات الأولى للعاملين في القطاع الطبي وكبار السن وحذر من المحاباة في توزيع اللقاح.