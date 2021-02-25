"علينا الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران"... ليبرمان: نعيش وضعا أسوأ مما كنا عليه قبل حرب أكتوبر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن بلاده تعيش في وضع أسوأ مما كانت عليه إسرائيل قبل حرب أكتوبر 1973.

وذكر ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" في كلمة مهمة له في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن إيران، أن هناك حالة من الغموض بين المستويين، السياسي والعسكري، في بلاده، والوضع أسوأ مما كان عليه قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يعرف بـ"يوم الغفران".

שר הביטחון לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman בכנס @INSSIsrael על #איראן: האווירה השוררת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי עכורה. המצב יותר גרוע ממה שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים. — INSS (@INSS_Hebrew) February 25, 2021

وأضاف ليبرمان أن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، ولكن يجب على تل أبيب أن تضع خطوطا حمراء واضحة لأي خطر يهدد وجودها، وبأن التطبيع مع دول الخليج خطوة مهمة، ولكنه لن يمنع إيران من تطور برنامجها النووي.

שר הביטחון לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman בכנס @INSSIsrael על #איראן: האווירה השוררת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי עכורה. המצב יותר גרוע ממה שהיה לפני מלחמת יום הכיפורים. — INSS (@INSS_Hebrew) February 25, 2021

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن إيران مستمرة في تهديد بلاده، سواء مع توقيع اتفاق جديد أو بدونه، وأنه بالتالي على إسرائيل الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع إيران.