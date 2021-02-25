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    قوات البوليساريو في عرض عسكري

    زعيم "البولساريو": المغرب يعرقل تطبيق مخطط التسوية لتنظيم استفتاء تقرير المصير

    © AFP 2021 / FAROUK BATICHE
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    استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر "الرئيس الصحراوي" إبراهيم غالي، الذي طالب "المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حماية الشعب الصحراوي الأعزل من اعتداءات الاحتلال المغربي".

    وبحسب صحيفة "النهار"، قال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي في تصريح أدلى به بعد نهاية لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون، إنه تلقى استقبالا أخويا من نظيره الجزائري، قبل يومين من احتفال الشعب بالذكرى 45 لتأسيس الجمهورية الصحرواية".

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2021 / FAROUK BATICHE
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    وعن فحوى المقابلة أضاف غالي "تناولنا بالتحليل الأوضاع الداخلية والأفريقية، والدولية خصوصا بعد الاعتداء المغربي الأخير، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة".

    وأشار إلى أنه "بعد هذا الانتهاك، اضطر الشعب الصحراوي مرة أخرى أن يواصل الكفاح من أجل الحصول على حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير"، مؤكدا أنه

    "أعطى ما يكفي من الوقت للمجتمع الدولي، حوالي 30 سنة، من أجل تطبيق مخطط التسوية لتنظيم استفتاء تقرير المصير".

    وطالب غالي "المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بالنظر إلى الإقليم المحاصر من أجل حماية المدنيين العزل، خاصة النساء اللواتي يسحلن كل يوم في الشوارع لأنهن يطالبن بالشرعية".

    وعرفت المنطقة العازلة بالكراكات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبادل إطلاق نار بين الجيش المغربي، والجيش الصحراوي، بعد تدخل الأخير "لمنع قمع المدنيين"، حسب تصريحات السفير الصحراوي بالجزائر لوكالة سبوتنيك، فيما تؤكد المملكة المغربية أنه "لم يكن أمامها من خيار سوى الاضطلاع بمسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه الأعمال وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".

    وكانت الجزائر قد استنكرت في بيان سابق لوزارة الخارجية "بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها".

    معلومات عن الصحراء الغربية
    معلومات عن الصحراء الغربية

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