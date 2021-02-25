مصر تطلع السفراء العرب والأوروبيين لديها على تطورات أزمة سد النهضة... صور

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها استقبلت سفراء الدول العربية والأوروبية في القاهرة، لإطلاعهم على آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية حمدي سند لوزا، "أطلع السفراء على رؤية مصر حول مستقبل المفاوضات التي تهدف للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد".

وأعرب نائب وزير الخارجية المصري عن ترحيب بلاده باضطلاع جمهورية الكونغو الديمقراطية بمهمة قيادة مسار المفاوضات الجارية حول السد الإثيوبي برعاية إفريقية.

كما أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة من خلال عملية تفاوضية فعالة.

وأوضح أن مصر تؤيد المقترح الذي طرحته جمهورية السودان الداعي لتطوير آلية التفاوض الإفريقية، من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الرئاسة الكونغولية للاتحاد بجانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك للتدخل في المفاوضات كوسطاء".

وأشار إلى أن "المقترح السوداني من شأنه أن يعطي مسار المفاوضات زخما سياسيا ويؤكد اهتمام المجتمع الدولي بهذا الملف وإدراكه لخطورته على مصالح دول المنطقة".