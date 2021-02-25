الدبيبة: سنستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا

قال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، إن بلاده ستستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، مضيفا أنه سيدرس الاتفاقيات الأخرى.