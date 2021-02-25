ليبيا... عقيلة صالح يتسلم تصورا لشكل حكومة الوحدة الوطنية

أعلن متحدث مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، تسلم اليوم الخميس، تصورا لشكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها.

وقال بليحق، في بيان، اليوم الخميس إن "رئيس مجلس النواب استلم اليوم الخميس تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها".

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة ، في مؤتمر صحفي من طرابلس، اليوم الخميس، أنه تم مراعاة الكفاءات والتشاور مع الأطياف السياسية كافة في تصور هيكلية الحكومة التي قدمها اليوم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف "اعتمدنا في معايير وأسس اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة"، مضيفا "درسنا 2300 سيرة ذاتية.. وراعينا الكفاءات في اختيار وزراء الحكومة المقترحين".

وأكد "راعينا التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب". وأضاف الدبيبة "سنواصل دعم المصالحة الوطنية الليبية والمصالحة مع الدول الجوار"، مضيفا "التقيت رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.. وأبناء المنطقة الشرقية متحمسون لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة".

وأوضح أنه "لم يرفض أحد من النواب الذين التقيت بهم التشكيلة الحكومية.. ونأمل من هيئة الرئاسة في مجلس النواب أن تتعامل معها بأسرع ما يمكن".

وتابع "مجلس النواب الليبي سيدرس مقترح تشكيل الحكومة المقدم لمدة 3 أو 4 أيام".