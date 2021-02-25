أمير قطر يبعث رسالة اطمئنان على صحة ولي العهد السعودي

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بم حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بعد الخبر الذي فاجأ السعوديين في المملكة.

وهنأ أمير قطر ملك السعودية وولي عهده في البرقية على نجاح العملية الجراحية التي أجرها الأخير، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد. #قنا pic.twitter.com/ZgfQDZp9t0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 25, 2021

كما بعث ببرقيات مماثلة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كل من نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية في قطر، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

وكانت وكالة الأنباء السعودية فاجأت المواطنين في المملكة، أمس الأربعاء، بإعلانها خبر إجراء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لعملية جراحية.

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021 في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، ونشرت الوكالة مقطعا مصورا على "تويتر" لخروج ابن سلمان من المستشفى، وعلقت عليه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".