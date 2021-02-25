أمير قطر يبعث رسالة اطمئنان على صحة ولي العهد السعودي

وهنأ أمير قطر ملك السعودية وولي عهده في البرقية على نجاح العملية الجراحية التي أجرها الأخير، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تهنئة إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد. #قنا pic.twitter.com/ZgfQDZp9t0— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 25, 2021
كما بعث ببرقيات مماثلة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كل من نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية في قطر، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.
وكانت وكالة الأنباء السعودية فاجأت المواطنين في المملكة، أمس الأربعاء، بإعلانها خبر إجراء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لعملية جراحية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، ونشرت الوكالة مقطعا مصورا على "تويتر" لخروج ابن سلمان من المستشفى، وعلقت عليه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".
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