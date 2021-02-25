غانتس: منح الفلسطينيين جرعات من لقاح كورونا مخالف للقانون

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، بوقف توزيع الفائض من لقاحات فيروس كورونا المستجد على حلفاء تل أبيب، معتبرا أنه أمر "مخالف للقانون"

جاء هذا في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعلن يوم الثلاثاء أن إسرائيل سوف تبعث "كمية محدودة" من اللقاحات إلى الفلسطينيين وعدد من الدول، بحسب "فرانس برس".

وقال غانتس في رسالته إن توفير اللقاحات لدول أخرى لم يتم التطرق إليه في المنتديات ذات الصلة.

واعتبر غانتس، الذي ينافس نتنياهو، في الانتخابات المقررة في آذار/مارس، أن القضية يجب أن تناقش أولا من قبل مجلس الوزراء المصغر.

ورأى وزير الدفاع أن تم تمرير السياسة المثيرة للجدل دون التشاور المطلوب يجعلها "مخالفة للقانون".

وكان نتنياهو قد ذكر أمس الأربعاء أن جرعات اللقاح التي ستمنح لدول حليفة "رمزية".

وأوضح نتنياهو أن هذه الجرعات من الفوائض التي لن تكون على حساب لقاح واحد لمواطن داخل إسرائيل. ولفت إلى أن تقديم هذه الجرعات للحلفاء سيكون له ثقلا دبلوماسيا.