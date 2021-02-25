للمرة الأولى.. سلالة كورونا البريطانية المتحورة تظهر في الجزائر

أعلن معهد باستور في العاصمة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، اكتشاف أول إصابتين بسلالة فيروس كورونا البريطانية المتحورة في البلاد.

وذكرت صحيفة "النهار" نقلا عن المعهد أن الحالتين تم اكتشافهما لدى عامل بقطاع الصحة ومهاجر عائد من فرنسا للمشاركة في مراسم دفن والده.

وأوضح المعهد أن اكتشاف الحالتين جاء عقب إجراء تحاليل للشخصين، بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري.

يأتي الكشف عن ظهور السلالة البريطانية في الجزائر، عقب تحذير عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد الوباء في الجزائر، البروفيسور محمد بلحسين، من الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد في ظل عودة المسيرات الشعبية للشارع الجزائري.

وشهدت عدة مدن جزائرية في 22 فبراير/ شباط الجاري، عودة الحراك الشعبي إلى الشارع الجزائري بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها.

يشار إلى أنه حاليا، يتم تسجيل أقل من 200 حالة إصابة مؤكدة يوميا في الجزائر، حسب آخر التقارير الرسمية. وتم تسجيل ما مجموعه 112461 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ بداية انتشار الجائحة، شفي منها 77537 وتم تسجيل نحو 2970 حالة وفاة.