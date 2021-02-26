ليبيا... الدبيبة يعتذر عن زيارة المغرب ويكشف السبب

أعتذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن زيارة المغرب، اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت .

طرابلس– سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، محمد حموده، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية اعتذر عن زيارة المملكة المغربيةً يوم غدًا لانشغاله بأعمال داخلية"، لافتا إلى أنه "سيلبي الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة أعلن، أمس الخميس، إرسال مقترح تشكيلة هيكلة حكومته إلى رئاسة مجلس النواب تمهيدا لنيل ثقته حتى تبدأ بعدها مرحلة انتقالية تقوم الحكومة الجديدة، خلالها بالإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام، وفقاً لمقررات مؤتمر الحوار، الذي انعقد في جنيف خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن متحدث مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس عقيلة صالح تسلم، اليوم الخميس، تصورا لشكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها.

وقال بليحق في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه في وقت سابق، إن "رئيس مجلس النواب استلم اليوم الخميس تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها".

وبسحب الاتفاق يبقى أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، مهلة حتى 19 مارس/آذار للحصول على ثقة البرلمان.