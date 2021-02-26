الجيش الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي "داعش" إلى محيط قاعدته في التنف بسوريا

نقل الجيش الأمريكي دفعة جديدة من إرهابيي "داعش" من أحد السجون في محافظة الحسكة إلى قواعده في الشدادي في الريف الجنوبي، تمهيدا لنقلهم إلى قاعدته في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، قالت مصادر محلية إن "عربات للقوات الأمريكية دخلت إلى سجن الثانوية الصناعية في الحسكة وخرجت بعد فترة وجيزة وعلى متنها 10 سجناء من إرهابيي داعش بينهم متزعمون وتوجهت إلى قاعدته في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي".

وأشارت المصادر إلى أن "سجناء داعش سيخضعون لفحوص طبية تمهيدا لنقلهم إلى محيط قاعدته بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية".

ووفقا للمصادر: "سيتم استخدامهم في تنفيذ اعتداءات على نقاط الجيش السوري والتجمعات السكانية والطرق الحيوية والمرافق المهمة".

ووفقا لوكالة "سانا"، قام الجيش الأمريكي على امتداد السنتين الماضيتين بنقل عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) من السجون التي يسيطر عليها مسلحو "قسد" الموالية للقوات الأمريكية في مدينة الحسكة ومن الأراضي العراقية، وذلك في سياق إعادة تدويرهم واستخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة ولطمس الدلائل التي تؤكد تورطها في دعم التنظيم الإرهابي.