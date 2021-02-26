وكالة: طائرات محملة بمتفجرات انطلقت من العراق لمهاجمة القصر الملكي السعودي

كشفت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن طائرات محملة بمتفجرات انطلقت من العراق لمهاجمة القصر الملكي السعودي في الرياض، الشهر الماضي.

ونقل تقرير للوكالة، الخميس، عن مسؤول بارز في إحدى المجموعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق، قوله إن "طائرات مسيرة مفخخة استهدفت القصر الملكي السعودي في الرياض، الشهر الماضي، انطلقت من داخل العراق".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية، والتي اصطدمت بالمجمع الملكي في الرياض يوم 23 يناير".

وكشف المسؤول للوكالة، أن "أجزاء الطائرات المسيرة أتت من إيران وتم تجميعها في العراق قبل إطلاقها من هناك"، إلا أنه لم يكشف عن مكان إطلاق الطائرات المسيرة في المنطقة الحدودية، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي السياق، نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن "تعتقد أن الهجوم على قصر اليمامة في 23 يناير، انطلق من داخل العراق"، ولكنه لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

كما أشار مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، تمت مشاركتها مع الحكومة العراقية، بحسب الوكالة.

يذكر أن السعودية تقود منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" المدعومة من إيران في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.