ليبرمان يكشف عن "وضع" بلاده أمام إيران في أي مواجهة حالية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أمس الخميس، عن موقف بلاده أمام إيران في أي مواجهة عسكرية حالية.

وذكر ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي، في كلمة مهمة له في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بشأن إيران، أمس الخميس، أن بلاده تعيش حالة أو وضع أصعب من أي وقت مضى في حالة مواجهة إيران، أو أمام إيران في الوقت الراهن.

وأكد أن هناك حالة من الغموض بين المستويين، السياسي والعسكري، في بلاده، والوضع أسوأ مما كان عليه قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يعرف بـ"يوم الغفران".

שר הביטחון לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman בכנס @INSSIsrael על #איראן: מצב הגרעין האיראני היום הרבה יותר חמור ומטריד מאי פעם. אנחנו נמצאים במצב הכי קשה מול איראן שאי פעם היה. נורמליזציה עם מדינות המפרץ היא דבר חשוב ופוזיטיבי, אך זה לא פותר לנו את הבעיה האיראנית. — INSS (@INSS_Hebrew) February 25, 2021

وأضاف ليبرمان أن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، ولكن يجب على تل أبيب أن تضع خطوطا حمراء واضحة لأي خطر يهدد وجودها، حتى لو كان هذا الخطر هو مواجهة إيران، مشيرا إلى أن التطبيع مع دول الخليج خطوة مهمة، ولكنه لن يمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن إيران مستمرة في تهديد بلاده، سواء مع توقيع اتفاق جديد أو بدونه، وأنه بالتالي على إسرائيل الاستعداد لأي مواجهة محتملة مع إيران.

שר הביטחון לשעבר ויו"ר ישראל ביתנו @AvigdorLiberman בכנס @INSSIsrael על #איראן: גם אם יגיעו עם איראן להסכם חדש, זה לטווח בינוני, ולא ימנע מאיראן להתחמש ולאיים עלינו, גם בדרכים קונבציונליות. — INSS (@INSS_Hebrew) February 25, 2021

ولفت رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" إلى أنه أمام الولايات المتحدة تحديات كثيرة، ما يعني أن على بلاده الاستعداد لمواجهة إيران بمفردها، بالتوازي مع خلق حوار هادئ مع الولايات المتحدة، مدعيا أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، فهو على المدى المتوسط ​​فحسب، ولن يمنع إيران من التسلح وتهديد إسرائيل.