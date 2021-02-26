"الشاباك" يعتقل إسرائيليا بتهمة العمالة لـ"حماس"... فماذا كانت مهمته؟

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال مواطن إسرائيلي بتهمة العمالة لصالح حركة حماس في قطاع غزة، وكلف بجمع معلومات مهمة وخطيرة عن مواقع منظومة الدفاع "القبة الحديدية".

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(צילום: תקשורת שב"כ) pic.twitter.com/YusNU1QJCq — חדשות 13 (@newsisrael13) February 26, 2021

وأفاد الموقع العبري بأن جهاز "الشاباك" سمح، اليوم، بنشر معلومات خطيرة تفيد بعمالة مواطن إسرائيلي (43 عاما) لكتائب شهداء القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، منذ نحو عام ونصف العام، وهو ابن لأب بدوي وأم من غزة، ينتقل بين الداخل الإسرائيلي والقطاع، وينقل معلومات خطيرة للحركة.

وزعم الموقع أن حركة حماس تواصل تجنيد العملاء الإسرائيليين بين صفوفها، بهدف القيام بمهام جمع معلومات استخبارية لتنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وقدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام ضد المواطن الإسرائيلي، محمد أبو عدرا، في محكمة بئر السبع جنوبي البلاد، بتهمة العمالة والخيانة، والانتماء لمنظمة إرهابية.