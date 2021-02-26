الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود".
#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الجمعة في مدينة الرياض.— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 26, 2021
#واس pic.twitter.com/ibhBjRF7R0
وأضاف البيان أن "صلاة جنازة الأمير ودفنه سيتم اليوم".
وجاء في بيان الديوان الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه، اليوم الجمعة، في مدينة الرياض".
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