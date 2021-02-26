الكرملين يوضح ما إذا كانت واشنطن قد أخبرت موسكو بالضربة الأمريكية على سوريا

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إذا كان الجانب الأمريكي قد أخبر روسيا بالقصف على سوريا أم لا، مؤكدا أن الكرملين يتابع الهجوم الأمريكي على سوريا عن كثب.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "لا يسعني إلا أن أقول إننا نراقب الوضع عن كثب، وإننا على اتصال دائم بزملائنا السوريين".

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الأمريكي قد أخبر روسيا بهذا القصف: "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لأن الاتصالات تجري عبر الجيش. وليس لدي مثل هذه المعلومات. والجيش يواصل الاتصالات".

وأكد البنتاغون، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي مؤكدا ثقته من دقة الضربة.

روسيا بجانبها، أدانت الضربات الجوية على سوريا، وأكد مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين الضربة الليلية، التي نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، وتعتبرها انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي.