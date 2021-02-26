عبر صحيفة عبرية... الأمير الحسن يبعث بـ"رسالة" إلى إسرائيل 

بعث الأمير الحسن بن طلال، عم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، برسالة إلى مواطني إسرائيل.

وفي مقاله المنشور في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، يقترح الأمير الحسن بن طلال التقدم بعملية السلام، وأنه حريص على إبقاء أبوابه مفتوحة أمام الإسرائيليين والتواصل معهم.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الأمير الحسن بن طلال، شقيق العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال، قد أجرى اجتماعا مع مجموعة من الإسرائيليين ذوي المناصب عالية، لم يتعرفوا عليه بشكل شخصي سابقا، حتى أن غالبيتهم لم يزوروا الأردن من قبل.

وبعد أسبوعين من الاجتماع، أجرى الأمير الأردني محادثة أخرى مع خمسة إسرائيليين آخرين معروفين جيدا في المملكة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الأمير الأردني يحاول من خلال المقال المنشور في الصحيفة نفسها فتح نافذة جديدة، لكسر الجمود بحذر بالعلاقات بين إسرائيل والأردن.

ومن بين ما كتبه الأمير الأردني الحسن بن طلال:

في تشرين الأول/أكتوبر المقبل تصادف الذكرى السنوية الـ27 على توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل، هذا الاتفاق التاريخي الذي يجب أن يكون بمثابة محور مهم نحو السلام بين شعوب المنطقة. للأسف، السياسة الإقليمية قادتنا إلى اتجاهات أخرى.