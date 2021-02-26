إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني وعددا من المسؤولين

هاجمت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الجمعة، وزير الصحة اللبناني، وعددا من المسؤولين.

وجاء هجوم إليسا على المسؤولين اللبنانيين، عبر تغريدة بحسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان.

حقيقة انا بعد ما شفت ممارسة و وقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا ! #لا_ثقة — Elissa (@elissakh) February 26, 2021

‏وكتبت إليسا: "حقيقة انا بعد ما شفت كذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا.. لا ثقة".

وكان حمد حسن وزير الصحة اللبناني أشعل غضب المواطنين مجددا، بتعليقه على موجة الغضب التي أثارها تخطي نواب البرلمان لترتيب تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بلاده.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للتلفزيون الرسمي، مساء أمس الأربعاء إن خطوة السماح للنواب بالحصول على جرعات من اللقاح جاءت بناء على "قرار سيادي" منه.

وأوضح أنها تعبير عن الشكر للنواب على إقرار القانون الذي ساعد في توقيع الاتفاق مع فايزر/بيونتيك للحصول على اللقاح.

ووصف الوزير الغضب الذي أثاره تخطي الساسة لترتيب تلقى اللقاح بأنه رد فعل مبالغ فيه.