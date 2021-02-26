مستشار الرئيس المصري: تخطينا ذروة الموجة الثانية لكورونا

أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن بلاده تخطت ذروة الموجة الثانية لوباء كورونا، مؤكدا أن أعداد الإصابات بالفيروس في تراجع مستمر.

وقال مستشار الرئيس في تصريحات عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة: "تخطينا ذروة الموجة الثانية"، بحسب موقع "مصراوي".

لكن تاج الدين نصح بمواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية، "حتى لا تتصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى".

وأوضح أن الحالات المصابة بكوفيد 19، والتي بحاجة إلى تلقي رعاية مركزة، في تراجع إلا أنها لا تزال موجودة، مشيرا إلى توفر غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

واعتبر مستشار الرئيس أن التذبذب في أعداد الإصابات بالفيروس بالزيادة والنقصان أمر طبيعي لا يقلق، موضحا أن ظهور أعراض الإصابة في بعض الحالات يكون بعد أسبوعين.

وأشار إلى أن السلطات الصحية في بلاده حريصة على تعدد مصادر اللقاحات حتى تحصل على أكبر قدر من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة فإن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في مصر بلغ حتى أمس الخميس، 180640 حالة من بينهم 139494 حالة تم شفاؤها، و10541 حالة وفاة.