"تجار المخدرات" يمثلون التحدي الأكبر...ما تبعات تقنين "القنب الهندي" في المغرب؟

الرباط- سبوتنيك. وبحسب الخبراء فإن "تجار المخدرات" يمثلون أحد أهم التحديات أمام الخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها، خاصة أنهم يعتمدون على الزراعة غير المقننة وبيعها.

ويرى الخبراء أن التقنين يساعد الفلاحين في منطقة جبال الريف على تقنين أوضاعهم الاقتصادية وكذلك الحد من عمليات السجن التي تطال الكثيرين منهم بسبب عدم قانونية الزراعة التي تمارس هناك.

وبحسب القانون، "فإنه يشترط الحصول على رخصة زراعة القنب الهندي، التي تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ"الكيف"، حيث يمكن للمزارعين الانخراط في زراعته، مع وجوب تسليم محاصيله إلى شركات التصنيع والتصدير، كما أنه يفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة".

كما يمكن للحكومة أن تحدد لاحقا، من خلال مرسوم وطني، الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، بعد حصول الأفراد على الترخيص.

ويقدر عدد المطاردين والمتابعين على النحو القضائي في قضايا مرتبطة بزراعة القنب بنحو 30 ألفا شخص، بحسب الخبراء.

فالحديث عن تقنين "القنب الهندي" (الكيف) في المغرب طرح عدة مرات في سنوات سابقة، حيث قدم حزب "الأصالة والمعاصرة" مقترح قانون في مجلس النواب في 2014، لكن لم يتم التجاوب معه من قبل الحكومة.

كما قدم حزب "الاستقلال المغربي" أيضا مقترح قانون مماثل في 2013، يدعو رفع التجريم عن زارعة القنب الهندي ولكنه رفض من قبل الحكومة.

من ناحيته، قال الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية المغربي، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "إن اتجاه المملكة يجد سنده في إخراج زراعة القنب الهندي من طور غير مشروع غير شفاف، إلى طور مشروع أكثر شفافية، يسمح باستغلال جوانبه المضيئة التي تتعلق بالاستغلال المشروع في مختلف المجالات الصناعية خاصة الطبية".

وأوضح الغالي "بأن الخطوة تهدف أيضا إلى عزل الاستعمالات غير المشروعة التي قادت الى استغلال فاحش، وأكثر شراسة وفتكا بحقوق الناس، نتيجة المنع الذي لم يكن عادلا".

وأضاف: "أن جعل زراعة القنب الهندي مباحة في مناطق محددة، ومحصورة بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة، يساهم في تقنين الأمر في حدود الكميات الضرورية لتلبية احتياجات إنتاج المواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

ويرى الغالي "أن الترخيص للمزارعين يؤدي إلى ضرورة انخراطهم في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير المختصة المرخص لها مع تحدي العقوبات التي سيضعها القانون للمخالفين سيكون له المزيد من الفوائد".

في ذات الإطار قال الكاتب المغربي يوسف الحايك: "إن توجه المغرب نحو تقنين زراعة القنب الهندي كانت خطوة متوقعة".