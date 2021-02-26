السعودية ترد على الكونغرس بشأن "تقرير خاشقجي": نرفضه رفضا قاطعا

ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي تم تقديمه مساء اليوم الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".

وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي"، وفق قناة "العربية".

السعودية: نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 26, 2021

واعتبرت الخارجية أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها".

الخارجية السعودية: التقرير تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 26, 2021

وأكدت استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي بقولها: "نؤكد على ما ورد سابقا من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه الجريمة نكراء".

وقالت إن تلك الجريمة النكراء "شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها".

السعودية: هذه الجريمة النكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 26, 2021

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة".

السعودية: الجريمة ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 26, 2021

ولفتت إلى أن أحاكما قضائية نهائية صدرت بحق تلك المجموعة "رحبت بها أسرة خاشقجي".

وأكدت أن المملكة ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

الخارجية السعودية: المملكة ترفض أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 26, 2021

وأشارت الخارجية السعودية إلى أن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة هي "شراكة قوية ومتينة"، ارتكزت خلال العقود الـ 8 الماضية على "أسس راسخة"، معتبرة أن تلك الشراكة "قوامها الاحترام المتبادل"، بين البلدين.

وأكدت أن الرياض تأمل في استمرار هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا للشراكة الاستراتيجية.

وأواخر 2019 أعلنت النيابة العامة السعودية الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، بعد إدانتهم بالمشاركة في قتله، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.

إلا أن السعودية عادت وقررت تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص الخمسة إلى عقوبات بالسجن عاما.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

وبعد صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني سعودي وهي القضية التي هزت الرأي العام الدولي.