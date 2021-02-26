على خلفية الاحتجاجات.. استقالة محافظ "ذي قار" بالعراق

تقدم ناظم حميد الوائلي، محافظ ذي قار، اليوم الجمعة، باستقالته على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة العراقية منذ أيام.

وبحسب موقع "بغداد اليوم" فإن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، كلف عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار، وذلك بعد أن تقدم الوائلي باستقالته.

وذكر الموقع أن الكاظمي أمر بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار لمتابعة إعمار المحافظة واطلاعه على كافة التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر أمنية في مدينة الناصرية بالمحافظة مقتل 4 متظاهرين، وإصابة أكثر من 100 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، اليوم الجمعة.

وعلى مدار الأيام الخمسة يتحدى المتظاهرون تدابير احتواء موجة كورونا الثانية في البلاد بهدف استمرار حراكهم الاحتجاجي.

وخلال الأسبوع الجاري، تجمع المتظاهرون عدة مرات أمام مبنى المحافظة في الناصرية للمطالبة بإقالة الوائلي وسط تدهور الخدمات العامة.

وتسببت عقود من النزاعات والفساد وضعف الاستثمار في تدهور الخدمات العامة في العراق ونقص في الكهرباء والمياه.

وقاد الغضب الشعبي، في نهاية 2019، حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة طبعتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخص وإصابة 30 ألفا في جميع أنحاء البلاد.