وكالة: خزان الروصيرص معرض للخطر حال تشغيل سد النهضة بلا اتفاق

أعلن مدير خزان الروصيرص في السودان، حامد محمد علي، أن السد المشيد منذ سبعين عاما سيكون معرضا للخطر حال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على بعد 15 كلم فقط من بحيرة خزان الروصيرص.

ونقل موقع "سودان تريبيوت " تصريحات مدير خزان الروصيرص الذي أكد أن "سد النهضة ولجهة أنه متاخم لبحيرة خزان الرصيرص على بعد 15 كلم فإن تأثيره سيكون كبيرا جدا على خزان الروصيرص".

وأوضح أن "خزان الروصيرص يعتمد في تشغيله على إيراد نهر النيل الأزرق الطبيعي، لكن بعد سد النهضة سيعتمد على كميات المياه الواردة من السد الإثيوبي، وهو ما يتطلب توفر بيانات الملء والتصريف"، محذرا أنه "في غياب اتفاق ملزم للجانب الإثيوبي ومرضي للدول الثلاث سيمثل ذلك خطورة في تشغيل خزان الروصيرص".

وأضاف علي أن "أهمية سد الروصيرص تتمثل في إنتاج الكهرباء وري المشاريع الزراعية بدعمه لخزان سنار لري مشروع الجزيرة والمناقل الزراعي وري المشاريع المروية بالمضخات على ضفاف النيل الأزرق".

وأشار إلى أن سد النهضة سينظم جريان النهر ومعلوم أن متوسط إيراد النيل الأزرق 50 مليار متر مكعب، و80% من مياهه تأتي في فترة الفيضان الوجيزة وتكون محملة بكميات كبيرة من الطمي ما يضطر إدارة خزان الروصيرص لتمرير المياه حتى لا تتراكم في بحيرة الخزان.

وأكد أن الإيجابي في سد النهضة أنه سينظم جريان النيل الأزرق ليكون إيراد المياه موزعا على مدار السنة بدلا من إيراد الفيضان خلال فترة وجيزة ما سيمكن السودان من الاستفادة من كامل حصته في مياه النيل.