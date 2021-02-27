مصر... مواطن يطلق النار عشوائيا على المارة بعد "معاكسة" زوجته... فيديو

ألقت قوات الشرطة في مدينة الإسكندرية بمصر القبض على شخص، قام بترويع المواطنين بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته بشارع البيطاش بمنطقة العجمي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وذلك بسبب مغازلة زوجته.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل في مصر، يظهر فيه شاب يقوم بإطلاق أعيرة نارية على بعض الأشخاص أمام مدخل إحدى العمارات قرب أحد محال الأطعمة الشهير، في وضح النهار، وذلك من سلاح ناري بحوزته في الإسكندرية، ويقوم بسباب أحد الأشخاص.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بتداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بقيام أحد الأشخاص بإطلاق النار تجاه آخرين بشكل عشوائي.

تم تحديد الشخص وتقنين الإجراءات وتمكنت قوات الشرطة من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم بحوزته.

وتبين من التحقيقات أنه لدى عودة المتهم إلى منزله أخبرته زوجته بقيام بعض الأشخاص بمغازلتها في الشارع، مما جعله يستشيط غضبا ونزل الشارع ممسكا بسلاحه الناري، وأطلق النار تجاههم.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم، بينما تواصل المباحث تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.