الإمارات: نرفض استغلال قضية خاشقجي أو التدخل في شؤون السعودية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن رفضها لأي محاولات لاستغلال قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية.

ووفقا لبيان الخارجية الإماراتية، أيدت الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

دولة #الإمارات تؤيد بيان وزارة الخارجية السعودية. https://t.co/muDfANHcJ4 — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) February 27, 2021

وأعربت الإمارات عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

كما أكدت الإمارات على وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

وكانت الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.