إعلان موعد وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى العراق

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 27 فبراير/شباط، وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 إلى البلاد يوم الإثنين المقبل.

وكشف البدر، أن اللقاح الذي سيصل في أول شحنة إلى العراق، هو لقاح "سينوفارم" الصيني.

وفي وقت سابق كشف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، الأحد 14 فبراير/شباط الجاري، عن كميات لقاحات مضادة لفيروس كورونا، تصل البلاد من شركات عالمية.

وأوضح البدر، أن قرارا لثلاث لقاحات سيحصل عليها العراق وهي: "فايزر" من شركة "فايزر بايونتك"، ولقاح من أسترازينيكا" البريطانية السويدية، والثالث من "سينوفارم" الصيني.

وأعلن، أن "عدد الجرعات التي ستصل العراق نهاية الشهر الجاري، ما لا يقل عن 3 ملايين ونصف المليون من شركة "أسترازينيكا"، وكمية كبيرة تصل لاحقا من "فايزر بايونتك" بحدود مليون و525 جرعة.

وأعلنت الحكومة العراقية، منذ السبت 13 فبراير/شباط الجاري، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.