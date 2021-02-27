فيديو يوثق محاولة اختطاف فتاة في الأردن والأمن يتدخل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، في الأردن فيديو يوثق محاولة اختطاف فتاة من قبل مجهولين كانوا يستقلون سيارة في لواء الرمثا التابع لمحافظة إربد شمالي البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، باشر فريق خاص من مديرية الأمن العام التحقيق بشكوى محاولة خطف فتاة في لواء الرمثا.

محاولة إختطاف فتاة في الرمثا _ خلف مستشفى الرمثا . pic.twitter.com/2aoY4lszht — ‏🇯🇴 abd al halim al-awadat (@hassanhalimo) February 26, 2021

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ورد لمديرية شرطة الرمثا اليوم السبت، شكوى من ذوي فتاة بمحاولة مجهولين داخل مركبة خطفها أثناء وجودها بالقرب من المنزل.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريق تحقيق مشتركا وخاصا باشر التحقيق في الشكوى لتحديد هوية الأشخاص وإلقاء القبض عليهم.