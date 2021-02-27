بعد ليلة دامية... تجدد الصدامات بين المتظاهرين والأمن في الناصرية جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، بتجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بعد ليلة دامية أسفرت عن قتلى وجرحى.

واندلعت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة ذي قار في مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق، ما أسفر عن إصابة متظاهرين اثنين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

الناصرية المسماة بـ"روح تشرين" نظرا لاستمرار الاحتجاجات الشعبية ومظاهرات واسعة فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 وحتى الآن، شهدت يوم أمس صدامات واشتباكات دامية أسفرت عن ثمانية قتلى والعشرات من الجرحى بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتقدم ناظم حميد الوائلي، محافظ ذي قار، يوم أمس الجمعة، باستقالته على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة، فيما قام مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بتكليف القائد العسكري البارز، عبد الغني الأسدي محافظا للمحافظة.

وقاد الغضب الشعبي، في نهاية 2019، حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة رافقتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 600 شخصا وإصابة 30 ألفا في جميع أنحاء البلاد.