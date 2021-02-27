البطريرك الماروني: نحن بصدد مواجهة حالة انقلابية بكل ما للكلمة من معنى

قال البطريرك الماروني، الكاردينال بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم السبت، إننا طالبنا بمؤتمر دولي خاص بلبنان، لأننا تأكدنا من أن كل ما طرح تم رفضه لبقاء الفوضى وسقوط الدولة، والاستيلاء على مقاليد السلطة.

وتابع من بكركي، أن بلاده بصدد مواجهة حالة انقلابية بكل ما للكلمة من معنى، وكان الانقلاب الأول على وثيقة الوفاق الوطني.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، مساء اليوم السبت، تابع الراعي:

عاش لبنان الواحد والموحد، لبنان الحيادي الناشط والإيجابي، لبنان السيد والمستقل، لبنان الحر والقوي، لبنان الشركة والمحبة، عاش لبنان.

يتبع..