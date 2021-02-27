الجيش اللبناني يسجل خرقين جويين إسرائيليين جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، أنه سجل خرقين جويين للطيران الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مديرية التوجيه بالجيش اللبناني نشرت، مساء اليوم السبت، بيانا صحفيا، قالت فيه: "تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأكد البيان اللبناني أن ذلك حدث، أمس الجمعة، اعتبارا من الساعة 11.10 ولغاية الساعة 35.21 بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء السبت الماضي، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية لبلاده، وألقى قنابل مضيئة مقابل بلدة رأس الناقورة جنوب البلاد.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، آنذاك، قال فيه:

بتاريخ 20/ 2/ 2021 ما بين الساعة 2.08 والساعة 2.12، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وأضاف البيان اللبناني: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي سياق متصل، عقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، في السابع من الشهر الجاري، لقاء مع قائد قوات حفظ النظام الدولية "اليونيفيل"، الجنرال ستيفانو ديل كول، لمناقشة الأوضاع على الحدود الشمالية للبلاد.

وذكرت صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، أن إسرائيل قامت بتوبيخ قوات اليونيفيل خلال لقاء كوخافي بالجنرال ديل كول، بدعوى انتهاك حزب الله اللبناني لقرار الأمم المتحدة 1701.

وزعمت الصحيفة العبرية أن قوات اليونيفيل تغض الطرف عن انتهاكات حزب الله اللبناني، باختراقه للحدود مع إسرائيل، في وقت طالبت الأخيرة القوات الدولية بما أسمته "ردع" الحزب اللبناني، وحماية الأمن القومي الإسرائيلي.