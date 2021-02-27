مصر... وقف فريق تلفزيوني بعد ظهور مذيعة "تضبط مكياجها" على الشاشة

أوقفت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، اليوم السبت، فريقا تلفزيونيا بالتلفزيون المصري، بسبب ما فعلته مذيعة في نشرة أخبار التاسعة مساء أمس الجمعة.

وأحدثت المذيعة في النشرة، أميمة تمام، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها أثناء ممارستها عملها على القناة الأولى المصرية، وهي تضع أحمر الشفاه على الهواء مباشرة.

وأحالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق.

وأكدت أن "فريق العمل ومذيعة النشرة لم تراع القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ في أثناء قراءة عناوين الأخبار"، بحسب بيان حصلت عليه صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام "على احترافية وتميز كافه فرق عمل نشرة التاسعة، الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل وأن الخطأ وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشه أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات".

وأثارت مشاهد وضع المذيعة أميمة تمام، لأحمر الشفاه على الهواء مباشرة خلال نشرة التاسعة، من مساء أمس الجمعة، سخرية الجمهور، إذ علق بعضهم "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه".

من جهتها، نقلت قناة "صدى البلد"، عن مصادر بالقناة الأولى، قولها إن "الخطأ وارد، والمذيعة أميمة تمام من أمهر من يقدم النشرة في التلفزيون المصري ومعروفة للجميع"، مضيفا أن "أساليب الإخراج المختلفة وكادر الصورة خانت المذيعة التي ظنت أن الكاميرا تركتها وانتقلت إلى زميلتها ولم تكن تدرك أن المخرج سيبث مقدمة النشرة عبر لقطة واسعة تظهر في الاثنتان معا".

وقال إن "الخطأ لا يتحمله أحد بعينه، لكن ذلك لا ينفي التحقيق في الأمر، إذ أن الجميع يجب أن يتم التنسيق بينهم في العمل ويجب أن لا تحدث هذه الأمور مجددا"، مضيفا أن "جميع من يظهر على الشاشة يتصرف بحرية في حالة الـ out of camera والمذيعة تصرفت على هذا الأساس".