للاحتفال بعيد "المساخر".. "مستوطنون" إسرائيليون يستعدون لاقتحام المسجد الأقصى غدا

تستعد ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" الإسرائيلية لتنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى، يوم غد الأحد، بدعوى الاحتفال بعيد المساخر "البوريم" اليهودي.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، أن الجماعات المتطرفة قد دعت المستوطنين وأنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى، جماعيا، احتفالا بعيد "المساخر".

وأشارت في دعواتها إلى أن الاقتحام سيكون غدا، وبشكل احتفالي، وسيتم توفير الحلويات الخاصة بعيد "البوريم" عند باب المغاربة.

ويأتي هذا الاقتحام، في اليوم الذي يلي "عيد البوريم" مباشرة، حيث أوضحت الوكالة أنه "رغم أنه ليس له قداسة أو دلالة مهمة إلا أن جماعات الهيكل تتشبث بكل حدث تاريخي أو ديني لتوظيفه في تهويد الأقصى".

ويشهد المسجد الأقصى يوميا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين والشرطة الإسرائيليين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وتزداد وتيرتها فترة الأعياد اليهودية، والتي يتخللها تضييقات كبيرة على دخول الفلسطينيين للمسجد.