أول ظهور لمحمد بن سلمان بعد التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي... فيديو

ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، لأول مرة منذ صدور التقرير الأمريكي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أواخر 2018.

وبثت قنوات التلفزة السعودية مقطعا مصورا يظهر محمد بن سلمان خلال مشاركته في منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021".

ويقام السباق في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدوى وصوله مضمار السباق وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وعزف السلام الملكي قبل أن يتوجه بن سلمان إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق، بحسب صحيفة "عاجل".

وأعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

ولاحقا، ردت السعودية على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه مساء أمس الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".

وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة"، مؤكدة أن المملكة "ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

​وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلنت، يوم الأربعاء، أن الأمير محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل في المملكة.