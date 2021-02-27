الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت أجهزة الأمن الأردنية، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، بحسب إعلام محلي.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة "عمون" نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وتمت العملية بمشاركة المنطقة العسكرية الشمالية ومديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة وإدارة مكافحة المخدرات.

وتم إطلاق النار تجاه المهربين ما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، وبتفتيش المنطقة عُثر على 764 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدر.

كما تم ضبط نحو 30 ألف حبة من مادة جاليكا المخدرة ونحو 15 ألف من مادة الباليريكا المخدرة، إضافة إلى كميات أخرى من المواد المخدرة.

وكشف المصدر، عن إحباط المنطقة الشمالية لثلاث محاولات تسلل وتهريب أخرى خلال الـ 72 ساعة الأخيرة.