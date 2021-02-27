الجزائر... الإفراج عن 59 من معتقلي الحراك

أعلنت وزارة العدل في الجزائر، اليوم السبت، الإفراج عن 59 من معتقلي الحراك الشعبي.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية فإن الإفراج يأتي في إطار عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن عدد المفرج عنهم حتى يوم الخميس الموافق 25 فبراير/ شباط الجاري، بلغ 59 شخصا، وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية.

وأوضح البيان أن عدد المفرج عنهم، هو العدد الذي صرح به رئيس الجمهورية في خطابه يوم 18 فبراير، حيث أعلن عن الإفراج عن عدد من المحبوسين يتراوح بين 55 و60 شخصا.

والأسبوع الماضي، أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي خالد درارني في إطار العفو الرئاسي.

وكان درارني اعتقل في مارس 2020 بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وكانت العاصمة الجزائرية، شهدت أمس الجمعة، احتشاد الآلاف من أنصار الحراك الشعبي، بعد عام على توقف المظاهرات جراء تدابير احتواء جائحة كورونا.