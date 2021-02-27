بـ 6 ملايين جرعة... الإمارات الثانية عالميا في توزيع اللقاح

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، أن عدد جرعات لقاح كورونا المستجد التي جرى تقديمها في البلاد تجاوز الستة ملايين جرعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارات (وام) عن الوزارة أنه جرى تقديم 81,790 جرعة من اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم ارتفع إلى 6,015,089 جرعة ومعدل توزيع اللقاح بلغ 60.82 جرعة لكل 100 شخص.

وأشارت إلى أن يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي سوف تعمل على تقليل الإصابات والسيطرة على الوباء.

ووفقا لإحصاءات موقع "ourworldindata" الذي تديره جامعة "أوكسفورد"، فإن الإمارات تحتل المرتبة الثانية على المستوى العالمي في معدل توزيع الجرعات، بعد إسرائيل، بينما تحتل الإمارات المرتبة الأولى في العالم العربي في توزيع اللقاح.

ويقوم معيار الموقع في الترتيب على المقارنة بين الجرعات الممنوحة لكل 100 شخص في كل دولة.