حرب كلامية على مستوى السفراء... أنقرة ترد على طهران بتصريح ناري حول العراق

ردت تركيا على دعوات إيرانية لها بمغادرة العراق واحترام أراضيه، بتصريح ناري أطلقه سفير أنقرة لدى بغداد.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، قال اليوم السبت إن "سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي هو آخر شخص يمكن أن يلقن أنقرة درسا في احترام حدود العراق".

وكان مسجدي قد دعا تركيا في مقابلة مع موقع عراقي كردي إلى "مغادرة العراق واحترام أراضيه".

ورد يلدز على تصريح السفير الإيراني في تغريدة بحسابه على تويتر قال فيها: "أعتقد أن السفير الإيراني آخر شخص يمكن أن يعطي تركيا درسا في احترام حدود العراق"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نشر موقع رووداو" تصريحات للسفير الإيراني لدى بغداد قال فيها: "نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديدا أو أن تنتهك الأراضي العراقية"، متسائلا "ما شأن تركيا في (قضاء) سنجار؟".

وأمس الجمعة، أفادت تقارير صحفية عراقية بشن الطائرات التركية غارات على ثلاثة قرى بالقرب من جبل كَاره في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان شمالي العراق.

وتقول أنقرة إن عملياتها تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني بشمال العراق والذي تصنفه كتنظيم إرهابي.

ولا تنظر حكومة إقليم كردستان بارتياح الى تواجد حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار، حيث يتخذ الحزب معاقل له في القضاء ما يثير غضب أنقرة ودفعها لعبور الحدود ومهاجمة معاقله هناك مراراً.

وأعلنت تركيا، قبل نحو أسبوعين، عن انتهاء عمليتها العسكرية بالعراق المعروفة باسم "مخلب النسر-2"، بعد أيام من إطلاقها بهدف قصف مواقع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا".

وأشارت تقارير إعلامية إلى اعتزام تركيا تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في جبال سنجار شمالي العراق.