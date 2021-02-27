لبنان.. آلاف المتظاهرين يؤكدون دعمهم لـ"الراعي" في دعوته إلى مؤتمر دولي

تجمع آلاف اللبنانيين، مساء اليوم السبت، في باحة البطريركية المارونية، شمال شرق بيروت، تأييدا لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى عقد مؤتمر دولي بشأن بلاده.

وكان بشارة الراعي قد دعا، في وقت سابق اليوم، إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان، والتي أثارت انتقادات أبرزها من حزب الله.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم السبت، بأن لبنان يعيش، منذ خريف العام 2019 ، في أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمها انفجار مروع في 4 آب/أغسطس الماضي في مرفأ بيروت، ثم تفشي فيروس كورونا، فيما استقالت حكومة أولى بعد انطلاق حركة احتجاجات شعبية عارمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وحكومة ثانية بعد نحو أسبوع من الانفجار.

وحتى اليوم، لم تتمكن القوى السياسية اللبنانية، رغم ضغوط دولية قادتها فرنسا، من تشكيل حكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات ملحة اشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم دعم مالي للبنان.

سبق أن قال البطريرك الماروني، الكاردينال بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم السبت، إننا طالبنا بمؤتمر دولي خاص بلبنان، لأننا تأكدنا من أن كل ما طرح تم رفضه لبقاء الفوضى وسقوط الدولة، والاستيلاء على مقاليد السلطة.

وتابع من بكركي، أن بلاده بصدد مواجهة حالة انقلابية بكل ما للكلمة من معنى، وكان الانقلاب الأول على وثيقة الوفاق الوطني.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، مساء اليوم السبت، تابع الراعي:

عاش لبنان الواحد والموحد، لبنان الحيادي الناشط والإيجابي، لبنان السيد والمستقل، لبنان الحر والقوي، لبنان الشركة والمحبة، عاش لبنان.

واستطرد البطريرك الماروني "أتيتم من كل لبنان، على الرغم من أخطار الجائحة لدعم طرح الحياد وطرح المؤتمر الدولي الخاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، أتيتم للمطالبة بإنقاذ لبنان، وسوياً سننقذ لبنان".

وأكد البطريرك الماروني أنه يريد من المؤتمر الدولي توفير الدعم للجيش اللبناني ليكون المدافع الوحيد عن بلاده، والقادر على استيعاب القدرات العسكرية الموجودة لدى الشعب اللبناني، من خلال نظام دفاعي شرعي يُمسك بقرار الحرب والسلم.

وذكر أنه يطرح مشاريع حلول وهي لكل لبنان ولكل لبناني، واللبنانيون مدعوون إلى مقاربة الأفكار بكل إيجابية، خاصة حين تصدر عن هذا الصرح، بدعوى أنه لا يفكر إلا بشكل وطني.