الكويت: "أنصار الله" يواصلون ارتكاب جرائمهم 

دانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، ما اسمته "مواصلة الميليشات الحوثية ارتكاب جرائمهم الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في الرياض وباقي مدن السعودية".

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء اليوم السبت، عن خارجية بلادها، "إدانتها واستكارها الكويت، وبأشد العبارات، جرائم الحوثيين تجاه المدنيين السعوديين، عبر إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة".

وأوضحت الوزارة أن "إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الارهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه المليشيات للإضرار بأمن السعودية الشقيقة وتقويض استقرار المنطقة، وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني، وعرقلة الجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن".

وجددت الخارجية الكويتية "دعوة بلادها للمجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت إلى جانب السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن، مساء اليوم السبت، رصد واعتراض عدد من الطائرات المفخخة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه المملكة، ونقلت وسائل إعلام أن التحالف أكد تصدي الدفاعات السعودية للهجوم باحترافية .

وقالت وسائل إعلام محلية سعودية، نقلا عن التحالف، إنه جرى "اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان، وتجري متابعة عدد منها".

وكانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت قبلها بقليل أنه جرى اعتراض هجوم باليستي من "أنصار الله" استهدف العاصمة، الرياض.

وتخوض السعودية حملة عسكرية ضمن تحالف يضم عدة دول عربية وإسلامية منذ عام 2015 ضد "أنصار الله" الذين سيطروا على العاصمة اليمنية، صنعاء، ومناطق واسعة في البلاد، وتقول الرياض إنها تسعى لإعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وصعدت جماعة "أنصار الله" هجماتها بالطائرات المسيرة على مناطق جنوبي المملكة ردا على عمليات التحالف، وتقول الرياض إن تلك الهجمات تتم بتسليح إيراني.

وتطالب المملكة بتصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية، وكانت الولايات المتحدة، حليف الرياض، قد قررت مؤخرا إلغاء قرار الإدارة الأمريكية السابقة بإدراج الحركة كتنظيم إرهابي، لكنها أكدت في الوقت نفسه التزامها تجاه ضمان أمن المملكة.