التعاون الإسلامي: التحالف العربي يمتلك قدرات عالية لصد هجمات أنصار الله

قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها "تدين بشدة محاولة الهجوم الإرهابي على العاصمة السعودية الرياض"، وذلك عقب إعلان السعودية صدها لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة تم إطلاقها لاستهداف السعودية.

ذكرت ذلك شبكة "العربية نت" على "تويتر"، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي أشادت بـ"قدرات التحالف العربي في صد هجمات الحوثي الإرهابية"، على حد وصفها.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، رصد واعتراض عدد من الطائرات المفخخة التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه المملكة، ونقلت وسائل إعلام أن التحالف أكد تصدي الدفاعات السعودية للهجوم باحترافية .

وكانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت قبلها بقليل أنه جرى اعتراض هجوم باليستي استهدف العاصمة الرياض.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف، قوله اليوم السبت أيضا، إنه "اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض".

منظمة التعاون الإسلامي: نشيد بالقدرات العالية للتحالف في صد هجمات الحوثي الإرهابية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 27, 2021

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" على صفحتها على "تويتر" أن التحالف أكد أن: "احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي دمرت التهديدات".

وتخوض السعودية حملة عسكرية ضمن تحالف يضم عدة دول عربية وإسلامية منذ عام 2015 ضد "أنصار الله" الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق واسعة في البلاد، وتقول الرياض إنها تسعى لإعادة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.