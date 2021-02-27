تخوفا من انتقام إيراني.. إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بالتنسيق مع الإمارات

قالت قناة عبرية، اليوم السبت، إن بلادها ألغت مشاركة وفد إسرائيلي في معرض "آيدكس" الأمني الدولي الذي أقيم في أبو ظبي، وانتهى، اليوم، تخوفا من عملية إيرانية.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، أن إلغاء سفر الوفد الأمني العسكري الإسرائيلي للاشتراك في معرض المعدات والآليات والأسلحة العسكرية في دبي، يأتي على خلفية التخوف الإسرائيلي من أن يتحول أعضاء الوفد لهدف إيراني.

وأفادت القناة بأن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم المخاطرة بمشاركة وفدها العسكري في معرض الإمارات، وأن تل أبيب أطلعت أبو ظبي على هذا القرار، وذلك خشية تعرضهم لانتقام إيراني، للرد على عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي نسبت إيران عملية اغتياله إلى إسرائيل، والتي جرت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،

وأشارت القناة إلى أن الوفد العسكري الإسرائيلي المفترض مشاركته في معرض "آيدكس" بالإمارات، كان سببا في اشتداد الأزمة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس.

وعزت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني السبب الرئيس وراء عدم مشاركة بلادها في معرض الإمارات، إلى الهجوم ـ المنسوب لإيران ـ على سفينة يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي، في خليج عمان، أول أمس، الخميس، فضلا عن الهجمات الحوثية على أهداف مدنية سعودية، بطائرات دون طيار، وكذلك الهجوم على القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق.