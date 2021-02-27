رئيس البرلمان العراقي: على ممثلي البعثات الدبلوماسية عدم التدخل في ما لا يعنيهم

دعا رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤون بلاده.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين".

وأضاف: "على بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل".

ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين، فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيدا واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل. — محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) February 27, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت حربا كلامية على مستوى سفراء كل من إيران وتركيا في العراق، بعد أن قال سفير إيران في العراق، إيرج مسجدي: "على تركيا أن تغادر الأراضي العراقية".

ما دفع أنقرة لترد عبر سفيرها في العراق في بغداد فاتح يلدز بالقول "أنت آخر من يمكنه إسداء النصح لتركيا بشأن احترام حدود العراق".

وأمس الجمعة، أفادت تقارير صحفية عراقية بشن الطائرات التركية غارات على ثلاثة قرى بالقرب من جبل كَاره في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان شمالي العراق.

وتقول أنقرة إن عملياتها تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني بشمال العراق والذي تصنفه كتنظيم إرهابي.

ولا تنظر حكومة إقليم كردستان بارتياح الى تواجد حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار، حيث يتخذ الحزب معاقل له في القضاء ما يثير غضب أنقرة ودفعها لعبور الحدود ومهاجمة معاقله هناك مراراً.

وأعلنت تركيا، قبل نحو أسبوعين، عن انتهاء عمليتها العسكرية بالعراق المعروفة باسم "مخلب النسر-2"، بعد أيام من إطلاقها بهدف قصف مواقع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا".

وأشارت تقارير إعلامية إلى اعتزام تركيا تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في جبال سنجار شمالي العراق.