الدفاع المدني السعودي يكشف الأضرار الناجمة عن استهدف الرياض بصاروخ باليستي

كشف الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الأحد، عن الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا صاروخ بالستي أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيين) باتجاه العاصمة السعودية، الرياض.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت الموافق حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المتحدث أن الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، مساء أمس السبت، اعتراض هجوم باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه العاصمة الرياض.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" المتحالفة مع إيران في اليمن قوله إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض، دون مزيد من التفاصيل.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.