"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باستهداف جوي أوقع 5 قتلى في الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، التحالف العربي بتنفيذ قصف جوي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في محافظة الحديدة محور اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة، غربي اليمن.

القاهرة،- سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، "استهدف طيران مسير تابع للعدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) منزل أحد المواطنين في حي الربصة بمديرية الحوك (جنوبي مدينة الحديدة)".

وأضاف أن "القصف أوقع 5 قتلى بينهم طفلة وعددا من الجرحى".

ولم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي، أو القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، والتي تتمركز في محافظة الحديدة غربي اليمن، بشأن القصف.

وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر، ومعارك متجددة من حين لآخر.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.