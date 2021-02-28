الجيش الاسرائيلي يعتقل شخصا تسلل من لبنان والتحقيقات جارية

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الاسرائيلي،​ أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، بأن قوات الجيش الاسرائيلي اعتقلت مشتبها فيه تسلل من داخل ​لبنان​.

وجاء إعلان أدرعي عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن "استطلاعات الجيش الاسرائيلي رصدت خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان الى داخل ​إسرائيل​ في منطقة جبل روس".

قوات جيش الدفاع تعتقل مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان: رصدت استطلاعات جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية مشتبهًا فيه تسلل من داخل لبنان الى داخل إسرائيل في منطقة جبل روس حيث هرعت القوات الى المكان والقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 28, 2021

وأضاف أدرعي قائلا: "هرعت ​القوات العسكرية الإسرائيلية​ الى المكان والقت القبض عليه ونقلته للتحقيق لدى ​قوات الأمن​".