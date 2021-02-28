توجيه من السيسي بشأن التنقيب عن الغاز في منطقة جديدة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، توجيها بالتنقيب عن الغاز في منطقة شمال سيدي براني البحرية.

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، فقد أصدر السيسي القانون رقم 159 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" وشركة "شيفرون إيجيبت هولدنغز إيه بي تي آي. إل تي دي" وشركة "ثروة للبترول إس إيه آي" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي براني البحرية بالبحر المتوسط.

وتنص المادة الثانية لقانون 159 لسنة 2020 على أنه "تكون للقواعد الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها".